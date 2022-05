Doua case din orasul Roznov au fost distruse de un incendiu care a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, de la jarul cazut dintr-o soba.Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca un batran in varsta de 84 ani a suferit arsuri."La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa in interiorul si la acoperisul a doua case si la anexe gospodaresti, cu posibilitatea propagarii la o alta casa din imediata vecinatate. Persoanele ce se aflau in ... citeste toata stirea