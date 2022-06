Doua dosare penale deschise in urma surparii podului de la Lutca

Procurorii au deschis doua dosare penale in urma surparii podului de la Lutca, eveniment in urma caruia o persoana a fost ranita. Unul dintre dosare vizeaza vatamarea corporala din culpa, iar celalalt - abuzul in serviciu, ambele fiind deschise in rem. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Roman au declarat ca in urma incidentului la Lutca, in urma caruia podul peste Siret s-a rupt, au fost deschise doua dosare penale. Primul dosar de cercetare penala se refera la savarsirea ... citeste toata stirea