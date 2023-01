Doua familii din Romani au ramas fara casa

Jarul cazut din soba a dus la izbucnirea unui incendiu in dimineata de 27 ianuarie, la o casa din satul Gosmani (al comunei Romani), in care locuiau doua familii.Alarma s-a dat pe la ora 8, iar la locul evenimentului s-au deplasat voluntarii din localitate, cei bacauani de la Buhusi, SMURD-ul si pompierii romascani. Cand au ajuns fortele, incendiul cuprinsese cele patru camere ale locuintei si acoperisul, amenintand sa ajunga la niste anexe. S-au mistuit tot ce se afla in casa si acoperisul pe ... citeste toata stirea