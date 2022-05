Doua interventii in doua ore ale jandarmilor, dupa aparitia unui urs la Tazlau

Joi, 5 mai, in jurul orei 21.10, in urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmerie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil a fost directionat in localitatea Tazlau, unde a fost semnalata prezenta unui urs in apropierea unei gospodarii, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt.Ajunsi la locul sesizarii, jandarmii au constatat ca ursul nu mai era prezent in zona indicata, dar, impreuna cu echipa de interventie constituita, au ramas in zona. Localnicii au fost anuntati despre ... citeste toata stirea