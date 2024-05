Doua masini s-au ciocnit in Roznov

Joi dupa-amiaza, in orasul Roznov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua masini. Evenimentul s-a petrecut la ora 13, cand un autoturism in care erau patru persoane s-a izbit intr-o autoutilitara. La locul accidentului au intervenit pompierii. Pana la sosirea lor, soferii si pasagerii au iesit din vehicule. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Tot in ziua de 16 mai, alt eveniment rutier a avut loc in comuna Savinesti. Politistii au stabilit ca un ... citește toată știrea