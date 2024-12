Doua masini s-au ciocnit in Tamaseni

Nepastrarea distantei de siguranta in trafic a dus la producerea unui accident rutier, miercuri dupa-amiaza, in satul Adjudeni (al comunei Tamaseni).Evenimentul a avut loc pe la ora 15.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un locanic in varsta de 42 de ani conducea o masina pe Drumul Judetean 201C si s-a izbit in autoturismul din fata lui. La locul coliziunii s-au deplasat ... citește toată știrea