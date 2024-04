Doua persoane retinute de politistii romascani, dupa ce un batran a reclamat ca i s-au furat bani si bijuterii din casa

Doua persoane au fost retinute de politie la inceputul acestei saptamani, banuite de comiterea infractiunii de furt calificat. Conform IPJ Neamt, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati, la data de 8 aprilie, in jurul orelor 15:00, de catre un barbat in varsta de 71 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca, i-au fost sustrase din apartament bani si bijuterii din aur.Anchetatorii arata ca, in urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat ca la aceeasi data, ... citește toată știrea