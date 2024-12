Doua poduri emblematice vor fi demolate

Doua dintre podurile emblematice pentru judetul Neamt, cel putin prin prisma vechimii lor, vor fi demolate, iar in locul lor vor fi construite altele noi.Este vorba despre podul de la Roznov, peste raul Bistrita, lung la 260 de metri (a fost construit in 1930 si reparat capital in 2006) si despre podul de la Tupilati, peste raul Moldova, lung de 306 metri (construit in 1937).Podul de la Roznov este amplasat pe Drumul Judetean 156A (granita Bacau - Tazlau - Roznov - Girov - Dobreni), iar ... citește toată știrea