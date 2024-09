Doua TIR-uri s-au ciocnit la Roman

Neadaptarea vitezei la conditiile de trafic a dus la producerea unui accident rutier, in seara de 11 septembrie, pe soseaua de centura a municipiului Roman, in zona unei benzinarii Petrom. Evenimentul a avut loc la ora 19.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un vrancean in varsta de 63 de ani conducea un TIR incarcat cu lemne, a pierdut controlul directiei si a intrat pe contrasens in alt TIR (care transporta apa imbuteliata), la volanul caruia se afla un sucevean de 53 de ... citește toată știrea