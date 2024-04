Doua victime intr-un accident la Girov

Miercuri dupa-amiaza, in comuna Girov, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Evenimentul s-a petrecut la ora 17, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un tanar in varsta de 24 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, conducea o masina pe DN 15D si s-a izbit in autoturismul din fata, la volanul caruia era o femeie de 36 de ani. In urma impactului, acesta a fost proiectat inainte intr-o ... citește toată știrea