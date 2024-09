Dr. ing. Cristian Andriesei: Migratia si neajunsurile ei

Cristian AndrieseiCu ceva ani in urma, aveam o discutie pe Linkedin cu un roman plecat in Canada. Dincolo ca ma invita in Canada sa lucrez la firma in care era implicat, imi amintesc si acum o formulare chiar interesanta pe care o folosise la acel moment: un "aspirator de destine". Nu e tocmai genul de formulare care sa atraga oameni si, de atunci, mi-a ramas in memorie aceasta problema a migratiei. Este migratia benefica? Daca da, mai mult pentru cine, beneficiar ori angajator?Migratia ... citește toată știrea