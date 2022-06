Dragos Balau - viitorul comandant al Politiei

Comisarul-sef Dragos Balau, care ocupa prin concurs functia de comandant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Bacau, detasat anterior pe aceasta functie de la Politia Municipala Roman, urmeaza sa fie noul comandant al IJP Neamt.Momentan, la IJP Neamt este imputernicit, pentru inca trei luni, comisarul-sef Mihai Iulian Osoianu."Asa cum se stie, dupa detasarea mea in luna martie 2021, la conducerea Inspectoratului de Politie Bacau, am reusit sa ocup postul prin concurs. De curand, am ... citeste toata stirea