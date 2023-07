Finalizand cercetarile, anchetatorii pietreni au dispus trimieterea in judecata a unui localnic in varsta de 24 de ani, pentru act sexual cu un minor.Cel care urmeaza sa compara in fata instantei este Ionut Aristide Kecskes. Potrivit rechizitoriului, in 2020, cand era in marea Britanie, el a cunoscut pe Facebook o fata de 15 ani, cu care s-a imprietenit. In martie 2021 tanarul a venit acasa, iar adolescenta s-a mutat la domiciliul lui. In a treia seara, cei doi au facut sex benevol, ... citeste toata stirea