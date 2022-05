Drogati la volan

Timp de o saptamana (4-10 mai), politisti rutieri si din cadrul structurilor de ordine publica au desfasurat actiuni in teren, in cadrul carora au fost testati peste 1.000 de conducatori de autovehicule.Cu aceasta ocazie, au fost constatate 942 de abateri, din care 40 reprezentand infractiuni de conducere sub influenta alcoolului si 902 - alte nereguli rutiere.In cadrul verificarilor au fost constatate 18 infractiuni: zece soferi alcoolizati, doi drogati si tot doi care au savarsit alte ... citeste toata stirea