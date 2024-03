Droguri din Germania distribuite in judetul Neamt. Trei persoane au fost retinute

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Neamt au dispus, la data de 15 martie, retinerea a trei inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara, fara drept, de droguri de risc si mare risc, trafic de droguri de risc, in forma continuata si trafic de droguri de mare risc, a anuntat DIICOT luni, 25 martie.Conform anchetatorilor, din materialul probator a rezultat ca, in perioada ... citește toată știrea