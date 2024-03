Droguri din Germania pentru piata consumatorilor din Neamt. Ce s-a descoperit in timpul unui flagrant

O ancheta a politistilor si procurorilor de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata Neamt, care viza traficul de stupefiante, s-a soldat cu arestarea preventiva a trei persoane.Despre activitatea ilicita anchetatorii aveau indicii, iar dupa monitorizarea si prinderea suspectilor au fost formulate acuzatiile de introducerea in tara, fara drept, de droguri de risc si mare risc, plus trafic de droguri, in forma continuata. In aceasta speta, pentru strangerea de ... citește toată știrea