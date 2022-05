DSP Neamt a aplicat amenzi de 19.500 de lei pentru Spitalul Roman

In perioada 15 martie - 15 aprilie, inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Neamt au efectuat o actiune tematica de control privind verificarea respectarii conformitatii spitalelor de urgenta din judet la legislatia in vigoare, informeaza un comunicat al DSP Neamt.Inspectorii sanitari au verificat: asigurarea asistentei medicale acordate pacientilor in contextul pandemiei de COVID-19, respectarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor referitoare la ... citeste toata stirea