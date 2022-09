DSP Neamt a primit prima transa de vaccin antigripal pentru acest sezon

Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt informeaza ca incepand de joi, 22 septembrie, incepe distributia vaccinului antigripal catre medicii de familie si unitatile sanitare cu paturi. In cadrul programului de imunizare antigripala pentru sezonul 2022 - 2023, DSP Neamt a primit miercuri o prima transa de vaccin antigripal, constand in 23.726 de doze, reprezentand aproximativ 60% din totalul de doze solicitat in acest sezon.Campania de vaccinare antigripala gratuita se deruleaza prin ... citeste toata stirea