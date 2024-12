Duba izbita de TIR

In seara de 5 decembrie, in comuna Grinties, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane.Evenimentul s-a petrecut la ora 18, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un tanar in varsta de 31 de ani, din Poiana Teiului, conducea un TIR pe Drumul National 15, catre satul Bradu, a depasit pe linie continua o duba care schimba directia de mers si s-a izbit in aceasta, rasturnand-o.La locul incidentului s-au deplasat pompierii Garzii 2 cu o autospeciala de ... citește toată știrea