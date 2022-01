Dublu esec pentru DNA - Fostul primar Gheorghe Stefan 'Pinalti', achitat definitiv in doua dosare

Curtea de Apel Targu Mures a pronuntat sentinta definitiva de achitare, luni 17 ianuarie, in doua dintre dosarele de coruptie ale fostului primar al municipiului PIatra Neamt, Gheorghe Stefan.Potrivit presei locale, in primul dosar este vorba de acuzatia de trafic de influenta formulata de DNA Bacau, potrivit careia Gheorghe Stefan ar fi primit o mita de 200.000 lei de la administratorul unei firme. In schimb, primarul de atunci urma sa-l ajute sa obtina un contract de lucrari finantat din ... citeste toata stirea