Duminica, transportul feroviar de calatori trece la ora de vara

CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 27 martie, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 03:00 devenind ora 04:00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia se va efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor, arata reprezentantii CFR Calatori.Trenurile operate de CFR Calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 26 spre 27 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04.00. Dupa ... citeste toata stirea