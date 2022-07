Dupa caderea pietei sovietice, COMES da lovitura prin semnarea unui contract de 22,7 milioane euro, pe o perioada de doi ani, cu un contractor mondial din Franta

Anton Ioan Mazarianu, Director general COMESIn cadrul acestui contract COMES va executa utilaje specifice - schimbatoare de caldura, fascicule tubulare, vase sub presiune, coloane cu interioare de proces. Vor fi executate utilaje de complexitate ridicata, cu greutati intre 50-200 tone, cu lungimi pana in 50 metri, din materiale speciale.Clientul COMES este unul din cei mai importanti contractori mondiali din sectorul titei si gaze, iar obiectul contractului il reprezinta proiectarea, ... citeste toata stirea