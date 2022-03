Dupa patru ani, 41 de termene si "trageri de timp", s-a incheiat procesul sefului CJ Neamt, Ionel Arsene. Urmeaza sentinta

Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, asteapta verdictul in procesul in care a fost acuzat de comiterea a doua infractiuni de trafic de influenta Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene (PSD), asteapta sa vada care va fi decizia Tribunalului Bacau in procesul in care a fost acuzat de savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta.La ultimul termen, judecatorii au anuntat si data la care va fi pronuntata solutia - vinovat sau nevinovat. "Avand nevoie de timp ... citeste toata stirea