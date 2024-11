E.ON: Instalarile de statii de incarcare pentru masini electrice au crescut de circa 10 ori fata de 2020

E.ON Energie Romania a instalat, in primele 10 luni ale acestui an, peste 100 de puncte de incarcare pentru masini electrice, publice si private, depasind astfel 550 de unitati instalate pana acum in Romania, informeaza reprezentantii companiei.Daca inainte de 2020 compania instala in medie, pe an, intre 20 si 30 de puncte de incarcare pentru masini electrice, ulterior ritmul a crescut la peste 200 anul trecut, deci de aproximativ zece ori mai mult."Ne-am propus sa jucam un rol de lider in ... citește toată știrea