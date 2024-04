E.ON Romania: Mai mult de jumatate dintre romani prefera centrala termica pentru incalzirea locuintei

Centrala termica pe gaz este principala sursa de incalzire din locuintele din Romania, aproape 58% dintre participantii la un studiu sociologic indicand ca folosesc un astfel de echipament, in vreme ce alti peste 16% sunt racordati la sistemele de incalzire centralizate, iar 15,6% depind in sezonul rece de sobele cu lemne. Sub 1% dintre respondenti folosesc pompe de caldura, ceea ce arata ca popularitatea acestei surse de incalzire este inca mult la inceput, arata un comunicat al E.ON Romania. ... citește toată știrea