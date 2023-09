Un numar de 33 de tineri electricieni si instalatori in pregatire, ingineri si specialisti IT au fost angajati in cadrul companiilor operationale E.ON prin programe de dezvoltare profesionala, iar anul acesta vor fi angajati inca 19 tineri prin programul START, potrivit Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2022 publicat recent de companie, informeaza reprezentantii E.ON Romania.Prin programul GraduatE.ON, dedicat absolventilor de invatamant universitar si post-universitar, 40 de tineri ... citeste toata stirea