Echipa Fereastra 1 lanseaza o noua campanie de plantare de puieti in Roman - "Verde pentru viitor 5.0"

Sambata, 5 noiembrie, in doua zone din oras va fi organizata o noua campanie de plantare de puieti de arbori, prin intermediul editiei a cincea a proiectului "Verde pentru viitor", initiativa a echipei companiei Fereastra 1 - Metropolis din municipiul Roman. Actiunile de plantare vor fi organizate in vecinatatea Podului de Fier si in cartierul Nicolae Balcescu, pe strada Salciei. La actiune sunt asteptati, de asemenea, toti voluntarii care doresc sa se implice in aceasta campanie."Actiunea de ... citeste toata stirea