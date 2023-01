Ecocardiografia, tehnica absolut esentiala in investigatia cordului

Dr. Dan Iliescu, medic primar Cardiologie, ArcadiaEcocardiograma reprezinta metoda de investigatie a inimii prin utilizarea ultrasunetelor. Trebuie stiut de la inceput ca nu este o investigatie invaziva, nu are contraindicatii si nu prezinta niciun fel de risc pentru pacient. Poate fi repetata ori de cate ori este nevoie, in plus se poate efectua si la patul bolnavului, ceea ce reprezinta un avantaj fata de alte metode imagistice.Practic, la ora actuala ecocardiografia prezinta indicatii in ... citeste toata stirea