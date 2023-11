Aproape 70.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul anului si pana acum pentru candidatii care se incadreaza in zona de specialisti si manageri, iar numarul reprezinta aproximativ 25% din totalul joburilor scoase in piata in 2023, pentru toate nivelurile de cariera si pregatire, informeaza eJobs Romania."Specialistii, seniorii si managerii reprezinta categoriile profesionale cele mai stabile pentru ca vorbim despre candidati care se afla intr-un punct de maturitate profesionala, care, ... citeste toata stirea