eJobs: Cum arata piata muncii din Romania dupa doua saptamani critice

Din data de 24 februarie pana in prezent, pe platforma de recrutare eJobs.ro au fost publicate peste 15.000 de oportunitati de angajare. Desi in usoara scadere fata de perioada similara, din cauza contextului geopolitic, numarul total de joburi se mentine cu 19% mai mare fata de perioada similara a anului trecut si peste nivelul din 2020. In acelasi timp, in ultimele doua saptamani, se observa o crestere si in ceea ce priveste numarul de locuri de munca remote de la 5%, cat erau in perioada ... citeste toata stirea