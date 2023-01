Dionisie Iamandi, un iesean de 18 ani, elev in ultimul an la Liceul Teologic "Episcop Melchisedec Stefanescu" din municipiul Roman - clasa de religie pastorala, disparut pe 8 decembrie anul trecut, a fost gasit mort sambata dupa-amiaza, in apele raului Moldova (zona Cotu Vames/Horia).Corpul a fost vazut plutind de un cetatean pe la ora 13. Cadavrul nu avea urme de violenta care sa duca la suspiciuni de comitere a vreunei ... citeste toata stirea