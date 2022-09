Eleve talharite dupa ce au iesit de la scoala

Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati vineri, 9 septembrie, de o unitate scolara, din Roman, cu privire la faptul ca doua minore, de 17 ani, din Moldoveni si Bahna, eleve ale respectivei unitati scolare, au fost victimele infractiunii de talharie.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, la data de 7 septembrie, in jurul orei 13.00, in timp ce cele doua minore se deplasau de la scoala la domiciliu, ar fi fost amenintate cu acte de ... citeste toata stirea