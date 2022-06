Elevi ai Scolii de Agenti de Politie Campina, in practica la IPJ Neamt

In perioada 6 iunie - 29 iulie, 35 de elevi ai Scolii de Agenti de Politie ,,Vasile Lascar" Campina isi desfasoara al doilea stagiu de practica in cadrul structurilor operative ale Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt.Astfel, cei 28 de baieti si cele sapte fete care au parcurs modulul de pregatire teoretica isi vor perfectiona acum cele invatate in zona de practica profesionala, noua dintre acestia la politiile municipale si orasenesti, iar 26 la posturile de politie comunale. ... citeste toata stirea