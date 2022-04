Elevi de la Liceul de Arta, evolutie apreciata la "Romanii au Talent". Au cantat perfect melodia "All I ask of you"

Evelina Barcan si Rares Bonciu au incintat juriul si publicul de la show-ul PRO-TV a- "Au sunat vocile voastre atat de frumos impreuna. Stiti muzica aia de film, care, dupa ce ca e o scena frumoasa de dragoste vine si o muzica care iti face pielea de gaina", a declarat Andra a-Cu patru de "DA" a fost rasplatita prestatia a doi concurenti pe scena emisiunii "Romanii au talent". Ei au interpretat fara greseala melodia "All I ask of you" (Tot ce iti cer), un fragment din "Fantoma de la Opera", ... citeste toata stirea