Elevii Scolii Pildesti, castigatorii proiectului "Spune STOP violentei!"

In prima zi de primavara din acest an, politistii Biroului de Siguranta Scolara din cadrul IPJ Neamt, alaturi de reprezentantii institutiilor partenere, au organizat etapa judeteana de desemnare a unitatii de invatamant castigatoare in cadrul concursului ,,Spune STOP violentei!".La data de 30 ianuarie, cu ocazia Zilei Internationale a nonviolentei in scoli, la nivel national a fost initiat Proiectul pentru reducerea violentei fizice si psihologice in unitatile de invatamant preuniversitar, ... citeste toata stirea