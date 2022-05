Elevii si profesorii romascani de excelenta, premiati in cadrul Zilelor Municipiului

Joi, 19 mai, in cadrul editiei din acest an a Zilelor municipiului Roman, a avut loc traditionala Gala a Excelentei in Educatie, in Sala "Nicolae Manolescu Strunga" din cadrul Primariei Roman. Cu acest prilej, primarul Leonard Achiriloaei a premiat elevii si profesorii coordonatori care au obtinut rezultate meritorii la faza finala a olimpiadelor si concursurile nationale, dar si proiectele scolare ale unitatilor de invatamant din oras."Gala excelentei in educatie, inceputa ca un vis ... citeste toata stirea