Eminent ambasador, rapus de COVID-19. Momentele de cumpana din viata sa: razboiul din Vietnam, Securitatea si un cumplit accident rutier

Diplomatul Valeriu Arteni, fost ambasador plenipotentiar al Romaniei in Republica Vietnam si Coreea de Sud, a murit in urma infectarii cu noul coronavirus. Excelenta Sa Valeriu Arteni, diplomat de cariera, o minte sclipitoare dupa cum il descriau cei care l-au cunoscut si dupa cum o atesta studiile, a incetat din viata pe 18 ianuarie 2022, la Spitalul Judetean Neamt, acolo unde fusese internat de la finalul anului trecut, in preajma Craciunului. Avea Covid-19, afectiune de care a suferit si ... citeste toata stirea