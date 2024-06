Episcopia Romano-Catolica de Iasi sarbatoreste 140 de ani de la infiintare

Joi, 27 iunie, Episcopia Romano-Catolica de Iasi marcheaza implinirea a 140 de ani de la infiintare. Cu acest prilej, in Catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina" din Iasi are loc, de la ora 18.00, o celebrare pontificala, in prezenta episcopilor Iosif Paulet, Petru Sescu si Petru Gherghel, informeaza Episcopia Romano-Catolica de Iasi. La celebrarea transmisa in direct de postul de radio ERCIS FM, transmisiunea fiind preluata de postul de televiziune catolic Angelus TV, sunt asteptati preoti ... citește toată știrea