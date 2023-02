Miorita Doina Ciocoiu, o femeie in varsta de 68 de ani, din satul Pangaracior (al comunei Pangarati), este cautata de oamenii legii fiind data in urmarire nationala pentru ca se sustrage de la executarea unui mandat cu pedeapsa inchisorii.Ea a fost condamnata la un an si zece luni de inchisoare cu executare, pentru inselaciune.Potrivit sentintei, ... citeste toata stirea