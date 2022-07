Escrocherii cu fonduri din programul Start UP Nation. Zeci de perchezitii si prejudiciul estimat

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat ca au fost efectuate zeci de perchezitii prin tara, in vizor fiind atat persoane fizice, cat si societati comerciale. Procurorii din cadrul Parchetului General au efectuat, in mai multe judete din tara, descinderi imobiliare, in cadrul unui dosar dosar penal ce vizeaza o frauda cu fonduri din programul Start UP Nation. Erau in vizor 38 de suspecti, persoane fizice si firme. Anchetatorii spun ca s-ar fi obtinut, ilegal, peste 1. ... citeste toata stirea