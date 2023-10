Joi, 19 octombrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Neamt au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Neamt, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de contrabanda, informeaza IPJ Neamt.In urma perchezitiilor, au fost ... citeste toata stirea