PNL trebuie sa reziste tuturor presiunilor PSD si sa nu fie de acord cu cresteri de taxe si impozite, si introducerea altora noi.Pentru reducerea deficitului bugetar este nevoie de decizii rationale, care sa nu puna in pericol economia ci, din contra, sa creeze parghii de dezvoltare pe termen mediu si lung pentru sectorul privat, principalul generator de venituri la bugetul de stat. Mediul economic are nevoie de predictibilitate, nu de reguli schimbate in timpul jocului. Ca de fiecare data ... citeste toata stirea