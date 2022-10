Evadat condamnat

Vladut Ionut Mereuta, in varsta de 18 ani, din municipiul Roman, a fost condamnat de judecatori, ieri, la un an si opt luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de evadare.El era arestat domiciliar deoarece comisese mai multe furturi si, pe 9 noiembrie 2021, si-a parasit locuinta, fiind depistat de oamenii legii pe o strada din oras."Din data de 21 mai 2021, prin intrarea in vigoare a Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si ... citeste toata stirea