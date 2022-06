Evaluare Nationala 2022 Neamt. Sute de abandonuri si examene in conditii speciale. Elev singur in clasa

Cateva sute de elevi din judetul Neamt au renuntat sa mai participe la Evaluarea nationala din anul 2022, iar in cateva cazuri examenul a fost sustinut in conditii speciale. Un numar de 3.956 absolventi ai clasei a VIII-a de la scolile din Neamt s-au inscris pentru sustinerea Evaluarii Nationale 2022, in cele 113 centre de examen, dintre ei participand 3.923. De mentionat este faptul ca, la inceputul anului scolar 2021-2022, se aflau in bancile celor 192 de scoli din judet 4.201 elevi in ultima ... citeste toata stirea