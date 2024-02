Exercitii de evacuare in scoli si porti deschise la pompieri, miercuri, cu ocazia Zilei Protectiei Civile

In fiecare an, in data de 28 februarie, se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile din Romania. Pentru a marca acest eveniment, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al Judetului (ISU) Neamt organizeaza o serie de activitati, in saptamana care urmeaza. Astfel, miercuri, 28 februarie, va fi organizata "Ziua Portilor Deschise", in toate subunitatile ISU Neamt, prilej cu care va fi prezentata tehnica de interventie in caz de dezastre si modul de folosire a acesteia, precum si modul de ... citește toată știrea