In ziua de 26 septembrie, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava" a organizat un exercitiu la Manastirea Petru Voda, din comuna Poiana Teiului.Conform scenariului, la ora 10, in dispeceratul IJSU a fost primit un apel ce anunta ca s-a produs un incendiu la respectivul lacas de cult, in care sunt victime, existand posibilitatea propagarii la fondul forestier."La sosirea fortelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul a trei chilii in interiorul in care au ... citeste toata stirea