Exhumare a copiilor morti la "orfelinatul groazei". Sute de orfani au murit aici, in conditii suspecte, in comunism

Actiunea a fost derulata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, la acest orfelinat decedand in conditii cumplite, de la infiintare si pana in 1990, cateva sute de copii. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a organizat, pe 12 si 13 mai 2022, o actiune de exhumare a doua dintre victimele decedate la Caminul pentru minori irecuperabili Pastraveni, Neamt, in vederea efectuarii unei expertize medico-legale de catre experti de la ... citeste toata stirea