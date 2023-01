Experienta Ideo Ideis incepe la Roman! Liceenii se pot inscrie pentru participarea la Capsulele de teatru si film organizate la ei in oras

De 18 ani, Ideo Ideis sustine adolescentii din Romania sa se exprime asa cum sunt si sa modeleze comunitatile de care au nevoie in devenirea lor. In 2023, povestea continua cu #expeientaIdeoIdeis - un demers educational care va conecta patru dintre cei mai importanti piloni ai fenomenului Ideo Ideis, intr-o experienta rotunda de invatare. Aventura va incepe in luna ianuarie, in 8 orase care vor gazdui Capsule de teatru si film, va continua cu o Tabara de arte performative si revelatii, va marca ... citeste toata stirea