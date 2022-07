Experientele cumplite ale unui alpinist roman in Himalaya: i-au inghetat ochii si a vazut oameni murind pe munte FOTO

Adrian Laza, desi are 58 de ani, continua sa faca alpinism de performanta in Himalaya, dar in masivul asiatic a avut parte si de experiente de un dramatism aparte. Inginerul silvic Adrian Laza, un alpinist in varsta de 58 de ani, din Dragomiresti - Neamt, stabilit acum in Canada, reusea, pe 1 iulie 2022, o alta performanta, urcand pe Nanga Parbat, sau "Ucigasului de oameni", dupa cum i se mai spune varfului himalayan situat in Pakistan, care are 8.125 de metri, fiind al noualea din lume ca ... citeste toata stirea