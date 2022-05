Expertiza la spitalul din Neamt unde zece pacienti au ars de vii. Asistentele au aprins o candela in sectia ATI COVID-19

In cazul tragediei de la spitalul din Neamt, unde zece pacienti au ars de vii, au fost puse sub acuzare tot atatea persoane, dar ancheta nu este inca finalizata. Apar noi detalii despre ampla ancheta declansata de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, in cazul incendiului catastrofal de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, acolo unde zece pacienti au ars de vii.Amanuntele au fost oferite de managerul unitatii sanitare. Alexandru Filimon a precizat, ... citeste toata stirea